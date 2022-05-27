Kaptur за 668 тыс. и автопомощник: УФАС Татарстана раскрыло схемы обмана автосалонов

Автосалоны предлагают татарстанцам новые Renault Kaptur за 668 тыс. и навязывают услуги автопомощника. Популярные схемы обмана раскрыла сегодня замруководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.

«В 2021-2022 годах мы проводим большую работу, связанную с тем, что призываем к порядку автосервисы. Чаще всего они не являются официальными дилерами. В частности, в рамках одного из дел мы установили, что автосервис предлагал в продажу автомобиль Renault Kaptur стоимостью 668 тыс. рублей. На самом деле данный автомобиль реализуется производителем более чем за 1 млн рублей», — рассказала она.

Спикер отметила, что реальную стоимость автомобиля клиенты узнавали лишь при оформлении кредита в автосалоне. Приобрести авто за наличку было невозможно, а процент по кредиту был выше, чем компания указала на сайте. В итоге реальная стоимость машины составляла более 1,5 млн. Кроме того, у автосалона вообще не оказалось в наличии предлагаемого автомобиля.

«Рассмотрение данного дела окончено. На сегодняшний день предупреждения антимонопольного органа прошли судебную проверку. Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности, сайт заблокирован», — отметила спикер.

В своей работе сотрудники антимонопольного ведомства столкнулись с необычной жалобой потребителя. Потерпевшая уехала из автосалона не на том автомобиле, за которым изначально приехала.

«На последнем рассмотрении дела у нас присутствовала потерпевшая, которая продала свою машину в трейд-ин и потом не имела возможности уехать в другой регион на новой машине, поскольку этой машины не оказалось. Ей пришлось купить подержанный автомобиль», — отметила Чернова.

Оказывается, закон о рекламе нарушают и официальные дилеры. В частности, последнее дело, которое рассмотрела ФАС, было в отношении «ТТС». Автосалон разместил рекламу о продаже автомобиля с выгодой 150 тыс. рублей и оплатой кредита по 5 тыс. рублей в месяц.

«Когда мы стали рассматривать это дело, во-первых, установили, что при переходе по ссылке на сайт к продаже такой автомобиль не предлагается. Кроме того, автосалоном не были раскрыты все существенные условия, которые влияют на стоимость кредита. Это страхование и имущественное страхование. В рекламе не была указана информация, что в случае отказа от страхования процентная ставка по кредиту вырастет более чем на 7%», — пояснила спикер.

На сегодняшний день УФАС по РТ рассматривает группу заявлений, связанных с навязыванием дополнительных услуг. Установлено, что потребители заключают договоры по купле-продаже автомобиля и им навязываются сразу две услуги. Во-первых, это заключение самого договора стоимостью 100–120 тыс. рублей.

«По сути потребитель платит за то, что пришел в автосалон и оформляет покупку автомобиля. Услуга продавца не может стоить 100 тыс. рублей. В этой связи мы считаем, что данные действия не являются обоснованными», — подчеркнула Чернова.

Вторая навязываемая услуга — автопомощник. При этом в приложении к договору не указана стоимость каждой из этих услуг. Некоторым потребителям удалось возвратить деньги за автопомощник, направив претензии. Однако вопрос возврата средств за первую услугу остается открытым.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Данные материалы рассматриваем. Скорее всего, будет направлено предупреждение о недопущении таких действий», — отметила Чернова.

Всего в этом году УФАС по РТ рассмотрело около шести дел, связанных с автосалонами. Это дела в отношении «Траст авто», «Алтын», ООО «АРТ».

«Если мы откроем договоры на размещение рекламы, то увидим, что она обходится автосалонам в 1–3 млн рублей в месяц. Распространение данной рекламы выгодно, если они тратят столько денег, значит, есть спрос потребителей. Это связано с тем, что люди у нас доверчивые», — заключила эксперт.

Согласно данным представителя УФАС по РТ, минимальный штраф для автосалонов за недобросовестную рекламу составляет 100 тыс. рублей. Это небольшая сумма, однако недостоверной рекламы в интернете становится меньше.