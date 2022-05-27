Kaptur за 668 тыс. и автопомощник: УФАС Татарстана раскрыло схемы обмана автосалонов
Автосалоны предлагают татарстанцам новые Renault Kaptur за 668 тыс. и навязывают услуги автопомощника. Популярные схемы обмана раскрыла сегодня замруководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.
«В 2021-2022 годах мы проводим большую работу, связанную с тем, что призываем к порядку автосервисы. Чаще всего они не являются официальными дилерами. В частности, в рамках одного из дел мы установили, что автосервис предлагал в продажу автомобиль Renault Kaptur стоимостью 668 тыс. рублей. На самом деле данный автомобиль реализуется производителем более чем за 1 млн рублей», — рассказала она.
Спикер отметила, что реальную стоимость автомобиля клиенты узнавали лишь при оформлении кредита в автосалоне. Приобрести авто за наличку было невозможно, а процент по кредиту был выше, чем компания указала на сайте. В итоге реальная стоимость машины составляла более 1,5 млн. Кроме того, у автосалона вообще не оказалось в наличии предлагаемого автомобиля.
«Рассмотрение данного дела окончено. На сегодняшний день предупреждения антимонопольного органа прошли судебную проверку. Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности, сайт заблокирован», — отметила спикер.
В своей работе сотрудники антимонопольного ведомства столкнулись с необычной жалобой потребителя. Потерпевшая уехала из автосалона не на том автомобиле, за которым изначально приехала.
«На последнем рассмотрении дела у нас присутствовала потерпевшая, которая продала свою машину в трейд-ин и потом не имела возможности уехать в другой регион на новой машине, поскольку этой машины не оказалось. Ей пришлось купить подержанный автомобиль», — отметила Чернова.
Оказывается, закон о рекламе нарушают и официальные дилеры. В частности, последнее дело, которое рассмотрела ФАС, было в отношении «ТТС». Автосалон разместил рекламу о продаже автомобиля с выгодой 150 тыс. рублей и оплатой кредита по 5 тыс. рублей в месяц.
«Когда мы стали рассматривать это дело, во-первых, установили, что при переходе по ссылке на сайт к продаже такой автомобиль не предлагается. Кроме того, автосалоном не были раскрыты все существенные условия, которые влияют на стоимость кредита. Это страхование и имущественное страхование. В рекламе не была указана информация, что в случае отказа от страхования процентная ставка по кредиту вырастет более чем на 7%», — пояснила спикер.
На сегодняшний день УФАС по РТ рассматривает группу заявлений, связанных с навязыванием дополнительных услуг. Установлено, что потребители заключают договоры по купле-продаже автомобиля и им навязываются сразу две услуги. Во-первых, это заключение самого договора стоимостью 100–120 тыс. рублей.
«По сути потребитель платит за то, что пришел в автосалон и оформляет покупку автомобиля. Услуга продавца не может стоить 100 тыс. рублей. В этой связи мы считаем, что данные действия не являются обоснованными», — подчеркнула Чернова.
Вторая навязываемая услуга — автопомощник. При этом в приложении к договору не указана стоимость каждой из этих услуг. Некоторым потребителям удалось возвратить деньги за автопомощник, направив претензии. Однако вопрос возврата средств за первую услугу остается открытым.
«Данные материалы рассматриваем. Скорее всего, будет направлено предупреждение о недопущении таких действий», — отметила Чернова.
Всего в этом году УФАС по РТ рассмотрело около шести дел, связанных с автосалонами. Это дела в отношении «Траст авто», «Алтын», ООО «АРТ».
«Если мы откроем договоры на размещение рекламы, то увидим, что она обходится автосалонам в 1–3 млн рублей в месяц. Распространение данной рекламы выгодно, если они тратят столько денег, значит, есть спрос потребителей. Это связано с тем, что люди у нас доверчивые», — заключила эксперт.
Согласно данным представителя УФАС по РТ, минимальный штраф для автосалонов за недобросовестную рекламу составляет 100 тыс. рублей. Это небольшая сумма, однако недостоверной рекламы в интернете становится меньше.