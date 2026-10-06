Капризов высказался по поводу решения Овечкина по последнему сезону в НХЛ

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Российский хоккеист, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как относится к решению форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ по окончании этого сезона.

«Он невероятен. Его знают везде, во всех странах. Даже люди, которые не смотрят хоккей, знают Овечкина. Я получаю удовольствие, когда вижу, что он по-прежнему в деле. Сколько ему, 41? Это безумие. Я не знаю, буду ли я играть так долго. Посмотрим», – сказал Капризов североамериканским журналистам.

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года.