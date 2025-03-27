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На главную ТИ-Спорт 27 марта 2025 17:54

Капризов впервые вышел на лед после операции

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Капризов впервые вышел на лед после операции
Фото: nhl.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов впервые после операции вышел на лед. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в своих социальных сетях.

«Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк вышли на лед с тренером Энди Нессом задолго до начала утренней тренировки. Смеющийся Капризов так счастлив, что просто напугал меня до чертиков, ударив о стекло возле меня, пока я писал это», – написал Руссо.

Напомним, Капризов пропустил 12 матчей с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. Затем игрок вернулся, провел три матча и отметился двумя передачами. 31 января Кириллу провели операцию, а 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

В данный момент «Миннесота» идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче команда сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится завтра, 28 марта, в 02:30 по мск.

#НХЛ #хоккей #спорт
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