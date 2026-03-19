Капризов о своем сезоне в НХЛ: «Я не показывал свой лучший хоккей»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов считает свой нынешний регулярный сезон в НХЛ неудачным и надеется реабилитироваться в плей-офф.

«В этом году у меня было много игр, когда я не показывал свой лучший хоккей. Это проявляется в мелочах. Я допускаю ошибки, не могу забить или не сразу играю так, как хочу. Я просто стараюсь быть собранным и продолжать играть, особенно сейчас, ближе к концу сезона. Стараюсь показать свою лучшую игру прямо сейчас. У меня ещё есть несколько игр до старта плей-офф», – приводит слова Капризова пресс-служба клуба.

Кирилл Капризов в сезоне-2025/26 забил 27 шайб и отдал 24 результативных передачи в 55 матчах при показателе полезности «+8». Осенью 2025 года 28-летний форвард заключил один из самых дорогостоящих контрактов в НХЛ с «дикарями» на восемь лет с зарплатой в 136 млн долларов.

«Миннесота» после 69 матчей идет на третьем месте с 90 очками на «Западе» и отстает от лидера «Колорадо Эвеланш» на семь очков.