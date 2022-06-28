Капремонт жилых домов в Челнах выполнен на 44%

Капитальный ремонт в многоквартирных домах в Набережных Челнах выполнен на 44,1%. В программу капремонта этого года включено 129 многоквартирных домов общей площадью 1,6 млн кв. метров, в которых проживает боле 64 тыс. человек. О ситуации в Автограде доложил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В этом году проводятся строительно-монтажные работы на сумму 1,4 млрд рублей, в том числе общестроительные работы и работы по замене инженерных систем на сумму 1,2 млрд рублей.

«Основными видами работ являются ремонт и утепление фасада — 55 домов, ремонт кровли — 45 домов, замена инженерных систем водоснабжения — 100 домов, замена сетей теплоснабжения — 28 домов, замена сетей водоотведения — 34 дома, замена 35 лифтов — в 11 домах, ремонт инженерных систем электроснабжения — в восьми домах, ремонт подъезда — в одном доме», — сообщил докладчик.

Сезонные виды работ по капремонту будут выполнены в срок до 30 сентября, несезонные — до 1 декабря, замену и запуск лифтов планируется произвести до 1 октября, обозначил сроки первый замруководителя исполкома.

Капремонт в Челнах проводится с 2005 года. За 14 лет значительно изменилась структура финансирования программы капитального ремонта. За период с 2008 по 2021 год объем финансирования превысил 16 млрд рублей, выполнен капитальный ремонт в 2331 многоквартирном доме.