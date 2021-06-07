Капремонт жилых домов в Челнах выполнен на 41%

Капитальный ремонт жилых домов в Набережных Челнах выполнен на 41%, об этом сообщил на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

В этом году в городе капитальный ремонт проводится в 150 домах, на что выделено 1 млрд 466 млн рублей. «Работы идут с учетом благоприятных погодных условий — без длительных перерывов», — отметил представитель исполкома.

В городе продолжается ямочный ремонт дорог, идет разметка пешеходных переходов.

«Дорожники занимаются нанесением разметки в ночное время, чтобы не мешать транспортному движению», — уточнил докладчик.

Зуев отчитался и о капитальном ремонте улицы Шамиля Усманова, который на сегодня выполнен на 20%.