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Ру Тат
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Общество
31 октября 2022  15:38
Наталья Рыбакова

Капремонт жилых домов и сетей: Анисимов обозначил проблемные точки ЖКХ Татарстана

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На сегодняшний день 70% сетей в Казани изношены, и так обстоят дела в большинстве крупных городов различных регионов страны. Сейчас для решения этой проблемы изучается возможность выделения федерального финансирования. Об этом сообщил сегодня депутат Госсовета РТ, член Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Дмитрий Анисимов в прямом эфире в Региональной общественной приемной политической партии «Единая Россия» в Татарстане.

«Федеральные программы капремонта сетей рассчитаны только на муниципалитеты численностью не более 500 тыс. человек. Сейчас прорабатывается вопрос включения всех муниципалитетов, чтобы была возможность выделять федеральное финансирование. Это сильно поддержит муниципалитеты», – сказал он.

Спикер отметил еще один проблемный вопрос. Он касается проведения капремонта жилых домов.

«Наша долгосрочная программа рассчитана до 2043 года, из этой программы формируются краткосрочные трехлетние программы. Все это идет не по фактическому состоянию сетей или дома, а по заложенной программе. Нововведение, которое сейчас прорабатывается в Госдуме, решит эту проблему и станет большим подспорьем для работы муниципалитетов и регионов»,  – сказал Анисимов.

Неделя приемов граждан стартовала сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани. Она началась с вопросов совершенствования сферы ЖКХ на федеральном и региональном уровнях.

 

 

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