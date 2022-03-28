Капремонт Зеленодольской гимназии №5 завершится к началу учебного года

Капитальный ремонт Зеленодольской гимназии № 5 завершится к началу учебного года. Сегодня на объекте побывал мэр города Михаил Афанасьев, он осмотрел корпусы, дал необходимые поручения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Капитальный ремонт образовательного учреждения стартовал в этом году. Работы проходят благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образования». На обновление гимназии направлено 127 млн рублей.

Школа была построена в 1961 году и включает два корпуса. Их общая площадь составляет более 5 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день здесь обучается 535 школьников.

Ремонтные работы кипят и в школе № 2 в поселке Васильево. Михаил Афанасьев и депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов побывали на объекте, осмотрели стройку и дизайн-проект здания.

Долгожданный капитальный ремонт школы стартовал в январе. Планируется полностью обновить фасад, входную группу, благоустроить прилегающую территорию. Новый учебный год ребята также встретят в обновленной школе.