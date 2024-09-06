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Капремонт здания судебного участка мирового судьи в Казани завершат до конца года
В Казани в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан» ремонтируют здание судебного участка мировых судей по Приволжскому судебному району, расположенного по адресу: Габишева, 35. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.
«После завершения работ здание судебного участка мирового судьи будет соответствовать современным требованиям и стандартам, что позволит создать комфортные условия как для сотрудников суда, так и для посетителей», – рассказал начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей Минюста Ленар Гайниев.
Здание 1986 года постройки, в последний раз капитальный ремонт проводился в 2013 году. На сегодня специалисты уже завершили ремонт сантехнических сетей, установили окна и двери. Продолжаются общестроительные работы и ремонт фасада здания. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.
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