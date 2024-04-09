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Капремонт зданий четырех ЦРБ в Татарстане обойдется в 232 млн рублей
В Татарстане за 232 млн рублей проведут капитальный ремонт четырех больниц в районах. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Средства на обновление терапевтического корпуса Мамадышской ЦРБ выделят из федерального и республиканского бюджетов. Работы, включая приобретение мебели, оборудования и инвентаря, должны быть завершены до 1 декабря.
В этот же срок подрядчик проведет капремонт Сармановской и Балтасинской ЦРБ, а также здания хирургического отделения центральной районной больницы в Сабинском районе. Работы на этих трех объектах будут профинансированы из бюджета Татарстана.
Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
Фото: © «Татар-информ»
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