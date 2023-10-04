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Капремонт врачебной амбулатории в Нурлате обошелся в 9,2 млн рублей
В Нурлате открылась врачебная амбулатория, капитальный ремонт которой прошел в рамках республиканской программы «Модернизация первичного звена на 2023 год». Обновление обошлось в сумму 9,2 млн рублей.
Здание врачебной амбулатории в нурлатском микрорайоне сахароваров построено в 1967 году. Он обслуживает более 6 тыс. человек, проживающих не только на этой территории, но и селах Светлое Озеро, поселках Тукай и Ключи.
Открыли учреждение здравоохранения в торжественной обстановке. В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин.
«Очень важно, что те условия, которые сейчас созданы, улучшают уровень и качество оказания медицинских услуг большого количества жителей. Программа находится под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства здравоохранения. Благодаря республиканским, федеральным программам реализуется большое количество социальных проектов», — сказал Айдар Метшин.
В знак благодарности за внимание глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев вручил депутату Госдумы символический куб Дружбы — точная копия куба, установленного на кольцевой дороге в центре Нурлата.
Материал подготовлен при участии Сирень Самерхановой.
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