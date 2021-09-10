Капремонт во врачебной амбулатории Пестречинской ЦРБ завершен на 80%

В Шалинской врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы завершаются ремонтные работы. Медицинское учреждение готово на 80%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В здании произведен ремонт инженерных систем: отопления, вентиляции, канализации, воды, электричества. Проведен частичный ремонт кровли, капитально ее делали в 2013 году. Внутри здания всё изменилось: отремонтированы санузлы, кабинеты, коридор. Пол и потолки обновлены, а также отремонтирована входная группа, заменены окна и двери», — отметил источник.

Работы велись только в одном блоке, в другом продолжает функционировать амбулатория. Для ремонта остальной части здания планируется заявляться в программу следующего года.

С ходом ремонта ознакомился глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Он дал поручение заасфальтировать площадку перед врачебной амбулаторией, а также рассмотреть возможность придания фасаду более современного вида в рамках программ последующих годов. Также на месте были обсуждены вопросы благоустройства прилегающей территории, сноса забора и ремонта входной группы.

«Основной ремонт в здании практически завершен. Остались работы по благоустройству территории — заасфальтировать площадку перед зданием, поменять входную группу и демонтировать забор. Врачебная амбулатория будет обслуживать десять населенных пунктов и 3582 жителей», — рассказали в пресс-службе.

Капремонт проводится благодаря реализации федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021 год. На проведение ремонтных работ Шалинской врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы в этом году было выделено 13 млн рублей.