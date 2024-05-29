Капремонт в казанском парке Тысячелетия завершится к 10 июня

Фото: мэрия Казани

Первый капитальный ремонт в казанском парке Тысячелетия, как ожидается, завершится к 10 июня. В рамках подготовки к мероприятиям БРИКС здесь установили живую изгородь, высадят растения, заменили инженерные сети и обновили пешеходные дорожки, сообщили в мэрии столицы РТ.

Общественное пространство открылось почти 20 лет назад — в 2005 году — и нуждалось в обновлении. Сегодня площадку в рамках работы штаба по подготовке к мероприятиям БРИКС посетил мэр Казани Ильсур Метшин.

Главе города рассказали, что в скором времени в парке уложат рулонный газон, высадят в общей сложности 35 тысяч цветов, деревьев и кустарников. Протяженность новой живой изгороди из кизильника, заменившей металлическое ограждение, составляет почти 850 метров. В Комитете внешнего благоустройства отметили, что старое ограждение было отправлено на склад — в дальнейшем его могут использовать для установки на территории социальных объектов.

Рабочие также обновили элементы освещения, скамейки и урны, обветшавшие за 20 лет работы парка. В ближайшее время в новые опоры вмонтируют 89 светильников. После жалоб горожан на проседание пешеходного открытия были установлены новые гранитные покрытия на площади 7,8 тысячи квадратных метров. Косметическому ремонту подвергся и фонтан — заменено гранитное покрытие, обновлены фигуры «Зилантов», которые пострадали от рук вандалов.

Также Метшин посетил четырехзвездочный отель «Биляр Палас», где ведутся работы по устройству президентского номера площадью свыше 150 квадратных метров.