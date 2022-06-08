Капремонт в казанской школе №143 планируется завершить к началу учебного года

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В школе №143 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Казани стартовал капитальный ремонт. Сегодня образовательное учреждение посетил градоначальник Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

К 1 сентября в здании 1991 года заменят инженерные сети и дверные блоки, отремонтируют фасад, отмостки и санузлы, а также обновят кабинеты.

«За 30 лет школа сильно обветшала, поэтому мы приняли решение о ее комплексном ремонте. Работы по текущему ремонту в школе начались в прошлом году, а этим летом мы выполним капитальный ремонт здания», — рассказал градоначальник.

Все работы идут согласно графику, поэтому планируется, что новый учебный год дети встретят в отремонтированной школе. Ежедневно здесь работают 200 человек, сейчас проводятся демонтажные и штукатурные работы, замена инженерных коммуникаций.

«Работы ведутся круглосуточно, чтобы успеть их завершить к 1 сентября», — сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.