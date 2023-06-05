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Капремонт в Челнах намерены завершить раньше срока из-за теплой погоды
В Набережных Челнах отремонтировано более 50% от запланированного количества многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании доложил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Автограда Илья Зуев.
«Перешагнули отметку в 52%. На 5 июня хороший темп, погодные условия позволяют выполнять работы качественно и в срок. Задача — к 1 сентября завершить ремонт», — отметил докладчик.
Мэр города Наиль Магдеев прокомментировал, что необходимо ориентироваться на эту дату, чтобы в теплый период времени все и внешние, и внутренние работы были завершены, причем особенно это касается кровли и фасада. Также он добавил, что материально-техническое обеспечение есть, оборудование для лифтов поступило.
«Погода в этом году более благоприятная для проведения этих работ качественно и спокойно. В это золотое время для строителей всё должно быть сделано сполна. Это касается выходных дней. И в субботу, и в воскресенье у нас, у строителей, у дорожников — рабочий день. Отдохнем, когда начнутся дожди — в октябре, в ноябре. До 1 сентября нужно закончить», — поручил он.
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