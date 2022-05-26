Капремонт в части домов Набережных Челнов выполнен на 75%

В ряде многоквартирных домов Набережных Челнов капитальный ремонт выполнен на 75–80%. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Есть дома с высоким выполнением, где ремонт выполнен на 75% и 80% с учетом того, что мы начали работать в апреле и погода позволяла», — отметил докладчик.

По словам спикера, всего в городе за 2022 год по программе капитального ремонта будут отремонтированы 129 многоквартирных домов. Строители выполнят 306 видов работ на сумму 1 млрд 392 млн рублей.

Электронные аукционы проведены в апреле, заключены договоры с тремя подрядными организациями, две из которых будут выполнять строительно-монтажные работы по ремонту многоквартирных домов.

В общей сложности в настоящее время ремонтные работы выполнены на 23%. «Мы набрали хороший темп. Позволяют и погодные условия. Мы ремонтируем кровли, фасады, инженерную инфраструктуру, электрику, а также отмостки и подвалы. В этом году ждем хороший результат по ремонту фасадов и кровель. Все это обеспечивает дополнительное сохранение тепла в доме, что в свою очередь позволяет уменьшать счета горожан за тепло», — добавил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.