Капремонт в Билярском музее-заповеднике завершили на 87%

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В Алексеевском районе Татарстана близится к завершению капитальный ремонт Билярского музея-заповедника, одного из крупнейших историко-археологических комплексов региона. Готовность объекта оценивается в 87%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Работы включают обновление кровли, устройство отмостки и цоколя, входной группы и благоустройство прилегающей территории. В настоящее время строители завершают возведение павильона родника, лестницы на гору и укладку брусчатки. Также ведутся финальные работы по ремонту фонтана и обустройству нижнего родника.

Билярский музей-заповедник, основанный в 1992 году, занимает территорию в 2,4 тыс. га и включает в себя историко-археологические и этнографические музеи, памятники природы и культуры, в том числе кладбище с часовней-склепом Бутлерова, дом-музей Арбузова, архитектурный комплекс «Святой ключ» и несколько городищ. Фонды музея насчитывают около 110 тысяч экспонатов, от археологических артефактов до предметов быта и документов.