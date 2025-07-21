Капремонт участковой больницы в Кузайкино завершат к августу

В селе Кузайкино Альметьевского района завершается капитальный ремонт участковой больницы. Работы планируют закончить к концу июля – началу августа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Здание, построенное в 1966 году, обновляют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Из бюджета Татарстана на капремонт выделили более 20 млн рублей.

Уже отремонтировали первый и второй этажи: обновили системы электроснабжения и пожарной безопасности, покрасили стены, уложили новый линолеум, установили современные светильники.

Сейчас продолжаются электромонтажные и отделочные работы, прокладывают инженерные сети.

Также проводится благоустройство территории. После завершения ремонта учреждение сможет оказывать медицинскую помощь в более комфортных условиях жителям Кузайкино и соседних сел.

Фотографии предоставлены пресс-службой Альметьевского района