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Капремонт участка дороги Казань – Салмачи – Куюки обойдется в 509 млн рублей
В Татарстане проведут капитальный ремонт участок автодороги Казань — Салмачи — Куюки, находящейся в западной части Пестречинского района. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги предусмотрен в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и земляного полотна, не отвечающего нормативным требованиям, в том числе безопасности движения», — поясняется в документах.
Всего будет обновлен участок протяженностью 2,847 км — это км 0+000 — км 2+847. Все работы финансируются из республиканского бюджета и должны быть выполнены до 18 октября 2025 года: в 2024-м планируется освоить 351,1 млн, в следующем — 158,7 млн.
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