Капремонт участка дороги Казань – Салмачи – Куюки обойдется в 509 млн рублей

В Татарстане проведут капитальный ремонт участок автодороги Казань — Салмачи — Куюки, находящейся в западной части Пестречинского района. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги предусмотрен в связи с неудовлетворительным состоянием проезжей части и земляного полотна, не отвечающего нормативным требованиям, в том числе безопасности движения», — поясняется в документах.

Всего будет обновлен участок протяженностью 2,847 км — это км 0+000 — км 2+847. Все работы финансируются из республиканского бюджета и должны быть выполнены до 18 октября 2025 года: в 2024-м планируется освоить 351,1 млн, в следующем — 158,7 млн.