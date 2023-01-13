Капремонт терапевтического корпуса Нижнекамской больницы завершится летом

Капитальный ремонт терапевтического корпуса Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы завершится в августе 2023 года. Это один из значимых объектов для муниципального образования.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, обновление медицинского учреждения стартовало в декабре прошлого года, на сегодняшний день работы выполнены на 20%. На первый этап уже выделено 335 млн рублей, на второй ожидается аналогичная сумма. На эти средства проведут ремонт помещений площадью около 5 тыс. квадратных метров.

На данный момент на площади около 3 тыс. квадратных метров полностью завершены демонтажные работы, возведены новые перегородки. На днях отгрузили два новых лифта. Всего в здании установят пять современных лифтов, три из них грузовые и два – пассажирские.

На площадке трудятся 70 рабочих. Специалисты занимаются прокладкой электрических сетей, систем вентиляции, водоснабжения, канализации и отопления. На этажах меняют окна, выравнивают полы, завершают штукатурку стен.

Здание терапевтического корпуса построено в 1990 году, после этого в лечебном корпусе проводились только косметические ремонты. Теперь здание будет соответствовать всем современным требованиям: для пациентов будут оборудованы комфортные палаты не более чем на четыре человека с душевыми, в каждой палате будет предусмотрена сигнализация для вызова персонала, проведен кислород.

«Помимо этого мы создаём все условия и для медицинского персонала», — сообщил главный врач НЦРМБ Марс Мустафин.

На всех пяти этажах правого крыла здания работы идут по графику. До конца января планируется приступить к капитальному ремонту левого крыла лечебного корпуса. На время ремонта действующие отделения переведены в другие корпуса больницы.