Капремонт театра кукол «Экият» изменил привычную подсветку здания замка из сказки

Фото: Михаил Захаров/архив ИА "Татар-информ"

В здании казанского Детского центра «Экият», где также располагается одноименный театр, завершается капитальный ремонт, на который было выделено из бюджета РТ 150 млн рублей. В перечне необходимых работ была в том числе замена прожекторов, освещающих здание, в результате чего привычная уже горожанам подсветка сказочного замка визуально изменилась. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель директора Детского центра «Экият» Олег Бойков.

«Если поехать вечером, уже видно, что другое освещение. Мы закупили новые прожектора: ламповые поменяли на светодиодные. Время и технологии сейчас меняются быстро», – констатировал Бойков.

Он подчеркнул, что с момента начала эксплуатации здания прошло уже 10 лет, а это – нормативный срок для проведения капитального ремонта.

«Гидроизоляция нарушилась, протечки какие-то есть – сейчас, например, в подвале заканчивают штукатурно-отделочные работы. Лестничные марши, проводка требовали обновления. То есть сломанного или обрушившегося ничего не было, конечно. Где-то был износ – например, керамической облицовочной плитки, которая отходит. Ее меняют. На фасадах обновили гранит стилобата. Будет и новая брусчатка на прилегающей территории», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» собеседник.

Здание, к слову, вместе с цокольным насчитывает семь этажей. На втором, в той части, где также располагается Детский центр, заменили четыре оконных блока, кое-где заменили двери, отремонтировали кровлю, пожарную сигнализацию и вентиляцию. Заказчиком работ выступил Главстрой Республики Татарстан.