Капремонт стартовал в 465 многоквартирных домах Татарстана

В 2024 году в Татарстане планируют провести капитальный ремонт в 763 многоквартирных домах. По 653 объектам определены подрядчики, а в 465 из них уже стартовали ремонтные работы. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, совещание в формате ВКС провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В нем также принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По словам Фролова, ремонтные работы ведутся в 37 районах. Строительные работы выполнены на 21%, а сезонные — на 14%.

Также заместитель министра рассказал о ходе обновления объектов социально-культурной сферы. Так, в программу на 2024 год включены 185 образовательных объектов. Продолжается ремонт 16 детсадов (выполнен на 38%), 34 школ и образовательных центров (19%). Запланированы работы в школьных пищеблоках — ремонт стартовал в 11 из них.

137 объектов будут обновлены в отрасли «Здравоохранение». На 34% выполнены работы в поликлиниках, на 52% — в ФАПах и на 28% — в стационарах.