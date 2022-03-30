Капремонт стационара госпиталя для ветеранов войн в Казани завершится в третьем квартале

Стационар казанского госпиталя для ветеранов войн планируют отремонтировать в третьем квартале 2022 года. На сегодня уже были заменены системы водоснабжения, отопления и электроснабжения и завершены общестроительные работы, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ремонт второго этажа — здесь располагается отделение реабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы — выполнен на 50%. На третьем этаже работы почти завершены — проводится внутренняя отделка помещений.

Также в результате обновят оснащение медицинского учреждения: в сосудистом центре планируется установить функциональные кровати, реабилитационное оборудование, аппарат УЗИ и магнитный стимулятор.

Прием пациентов продолжается — для процедур используются помещения, где уже прошли ремонтные работы или ожидаются в дальнейшем.