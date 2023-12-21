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Экономика 21 декабря 2023 07:30

Капремонт спортшколы «Олимпийский» в Набережных Челнах обойдется в 365 млн рублей

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Капремонт спортшколы «Олимпийский» в Набережных Челнах обойдется в 365 млн рублей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах за 364,7 млн рублей проведут капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно смете, в комплекс входят строительно-монтажные работы с системами инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли, фасада, поставка комплекта технологического оборудования.

Заказчиком работ выступает Главстрой РТ, источником финансирования — бюджет Татарстана. Завершить ремонт планируется до 1 декабря 2024 года.

#ремонт #спортшкола
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