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Капремонт спортшколы «Олимпийский» в Набережных Челнах обойдется в 365 млн рублей
В Набережных Челнах за 364,7 млн рублей проведут капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский». Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно смете, в комплекс входят строительно-монтажные работы с системами инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли, фасада, поставка комплекта технологического оборудования.
Заказчиком работ выступает Главстрой РТ, источником финансирования — бюджет Татарстана. Завершить ремонт планируется до 1 декабря 2024 года.
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