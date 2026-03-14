Капремонт школ Татарстана выполнен на 14%

Работы по капитальному ремонту 63 школ в Татарстане выполнены на 14%. В настоящее время подрядчики работают на 60 объектах. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание в режиме видеоконференции с участием всех муниципальных районов провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Всего в 2026 году в отрасли «Образование» планируется отремонтировать 170 объектов. Работы проходят в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ.

Айзатуллин сообщил, что ремонт пищеблоков ведется на четырех объектах. Основная часть программы начнется с началом летних каникул.

Работы по ремонту детских садов выполнены на 24%. За отчетный период один объект завершили в Казани.

Капитальный ремонт ресурсных центров выполнен на 23%. Работы ведутся на шести объектах.

Ремонт общежитий выполнен на 15%.

В сфере здравоохранения в программу на этот год включены 96 объектов. Более трети из них – фельдшерско-акушерские пункты, где уровень выполнения составляет 37%.

Работы по ремонту пунктов раздачи детского молочного питания, с учетом двух завершенных объектов в Казани, выполнены на 57%.

Продолжается ремонт стационаров, где уровень выполнения составляет 21%.

В 2026 году планируется отремонтировать пять поликлиник. Работы уже начались на четырех объектах, выполнение программы на данный момент составляет 4%.

В сфере молодежной политики на этот год запланирован ремонт 23 объектов. Контракт по одному из них – молодежному центру в Нижнекамском районе – планируется заключить до конца апреля.

Работы по ремонту детских оздоровительных лагерей выполнены на 58%.

Капитальный ремонт подростковых клубов ведется на двух объектах – в Новошешминском и Тукаевском районах. Общий объем выполненных работ составляет 47%.

Подрядчики также работают на всех пяти объектах психолого-педагогической помощи, запланированных к ремонту в этом году. Выполнение составляет 13%.

Капитальный ремонт молодежных центров выполнен на 17%. Работы ведутся на пяти объектах.

В отрасли культуры в федеральные и республиканские программы включены 38 объектов. Наибольшую часть составляют сельские дома культуры, где работы выполнены на 20%. За отчетный период один объект завершили в Буинском районе.

Ремонт четырех детских школ искусств выполнен на 11%. Работы продолжаются на двух объектах – в Аксубаевском районе и в Набережных Челнах.

Капитальный ремонт 12 других учреждений культуры выполнен на 12%, работы продолжаются на шести объектах.

По линии Минспорта РТ в этом году планируется отремонтировать 25 объектов. На данный момент выполнение составляет 9%, работы ведутся на девяти объектах.

В сфере экологии в этом году реализуется 25 объектов. Уровень выполнения программы составляет 30%.

Айзатуллин также рассказал о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2026 году она охватывает 706 домов в 41 муниципальном образовании.

Программа предусматривает замену 99 лифтов в 44 домах в шести муниципалитетах. Общий объем финансирования составляет 9 млрд 65 млн рублей.

На сегодняшний день подрядные организации определены для 420 многоквартирных домов. Работы начались в 121 доме в 14 муниципальных образованиях. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 7%. На остальных объектах ведутся подготовительные работы.