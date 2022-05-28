Капремонт школ и детсадов в Татарстане выполнен на треть

В Татарстане самые масштабные работы по капремонту ведутся в сфере образования. В школах и детсадах ремонт выполнен на треть, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на еженедельном совещании в Доме Правительства республики.

В этом году в программу капремонта по республиканским и федеральным программам включены 119 школ и школ-интернатов, уточнил глава Минстроя РТ. Из них подрядчики уже взяли в работу 92 объекта. Объем выполненных работ составляет 33%.

Капремонт детских садов также начался. Работы выполнены на 34%.

Айзатуллин отметил, что ремонт пищеблоков в школах выведен в этом году в отдельную программу. Он уже начат на 14 объектах в 9 муниципальных образованиях.

Ремонт ресурсных центров завершен на 40%.