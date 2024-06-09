Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Капремонт подросткового клуба в Апастовском районе обойдется в 10 млн рублей
В Апастовском районе Татарстана, в поселке железнодорожной станции Каратун Каратунского сельского поселения, отремонтируют подростковый клуб «Хэрэкэт». Обновление обойдется в 10 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В здании проведут отделочные работы, заменят сети электро- и теплоснабжения, капитально отремонтируют канализацию и водопровод, а также заменят двери и окна. Все работы должны быть выполнены до 15 сентября 2024.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»