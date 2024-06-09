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Общество 9 июня 2024 19:29

Капремонт подросткового клуба в Апастовском районе обойдется в 10 млн рублей

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Капремонт подросткового клуба в Апастовском районе обойдется в 10 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Апастовском районе Татарстана, в поселке железнодорожной станции Каратун Каратунского сельского поселения, отремонтируют подростковый клуб «Хэрэкэт». Обновление обойдется в 10 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В здании проведут отделочные работы, заменят сети электро- и теплоснабжения, капитально отремонтируют канализацию и водопровод, а также заменят двери и окна. Все работы должны быть выполнены до 15 сентября 2024.

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