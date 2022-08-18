Капремонт около 6 километров дороги Набережные Челны – Иштеряково близится к завершению

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок автодороги Набережные Челны – Нижнекамск – Иштеряково протяженностью 5,8 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Завершены мероприятия по устройству земляного полотна, основания методом холодного ресайклинга, укладке нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. На участке от 0,0 км до 1,33 км выполнено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона», – отметили в министерстве.

Дорожникам предстоит уложить верхний слой покрытия на отрезке автодороги от 1,33 до 5,8 км площадью 31,3 тыс. кв. метра. Кроме того, специалисты укрепят обочины щебнем, установят 90 дорожных знаков, более 390 сигнальных столбиков, 2,5 тыс. метров металлического барьерного ограждения и нанесут разметку.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги выполняется от 0,0 км до 5,8 км.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.