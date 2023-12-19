Капремонт на 83 миллиарда: как преобразился жилой фонд Татарстана за 15 лет

Ежегодно на капремонт выделяется более 6 млрд рублей

В 2022 году работы были проведены в 158 многоквартирных домах. В программу 2023 года вошли 223 многоквартирных дома города, в которых проживают около 60 тыс. человек.

Ежегодно на капремонт многоквартирных домов в республике выделяется более 6 млрд рублей. Из них порядка 60% — средства собственников, 20% — бюджет Татарстана и 20% — средства муниципалитетов. С 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капремонт составил в республике 6,95 рубля за квадратный метр.

В долгосрочную республиканскую программу капремонта на 2014–2043 годы входит почти 17,5 тыс. домов из всех муниципальных образований.

Общий объем финансирования программы капремонта за 15 лет составил 83,177 млрд рублей.

Программа 2023 года обеспечит безопасные и комфортные условия для 164 369 татарстанцев в 751 многоквартирных домах общей площадью 4,5 млн кв. метра. Общий объем финансирования на 2023 год составляет 6,7 млрд рублей.

В программу текущего года включены два объекта культурного наследия

Также в программу этого года включены два дома-объекта культурного наследия в Казани, включая усадьбу Сухановых – двухэтажное деревянное здание, построенное до 1917 года. Здесь проводят ремонт сетей холодного водоснабжения, водоотведения, электрики, крыши и фасада. Также отремонтировали дом №5 по улице Театральной. Здесь обновили крышу. Еще на один дом-памятник №59 по улице Большой Красной в этом году разработали проектную документацию на выполнение работ по ремонту крыши. Всего в Казани 149 домов-объектов культурного наследия, 76 из них отремонтированы, требуется обновление еще 73 домов.

В качестве эксперимента на одном доме прошел ремонт вентканалов и дымоходов гибкими полимерными рукавами. Работа дорогая, она сравнима по стоимости в совокупности с заменой холодного и горячего водоснабжения, канализации и электрики во всем доме.

Гарантийный период по капремонту составляет 5 лет

Всего по программе выполняются шесть видов работ — это ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации), подвальных помещений, фундамента, замена лифтового оборудования.

Также дополнительно выполняется установка общедомовых приборов учета, узлов управления и регулирования отопления, водоснабжения и электричества, ремонт подъездов, вентиляционных каналов и дымоходов, утепление фасадов и другие работы.

Благодаря внесенным в жилищный кодекс в конце 2022 года изменениям регионы могут самостоятельно утвердить состав работ, выполняемых при капитальном ремонте домов. Это позволит, например, проводить замену радиаторов и полотенцесущителей в квартирах.

Гарантийный период по капремонту составляет пять лет. Если в течение этого срока возникают претензии по качеству выполнения работ, подрядчик и субподрядчик устраняет их.

С 2012 года в Казани отремонтировано 106 школ

Кроме того, в столице Татарстана реализуются программы по капитальному ремонту учреждений образования – школ и детских садов, подростковых клубов, детских оздоровительных лагерей, дворов и дорог, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

С 2012 года в Казани отремонтировано 106 школ, кроме того, за последние 5 лет капремонт затронул 49 дошкольных учреждений. В программу капитального ремонта на 2023 год были включены 4 детских сада и 17 школ.

Прошли работы в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» и подростковом клубе «Вертолет». Также обновили две библиотеки.

Казань признана лидером среди российских городов по состоянию и развитию улично-дорожной сети

Помимо этого, в столице Татарстана уделяется особое внимание ремонту и строительству дорог. Казань признана лидером среди российских городов по состоянию и развитию улично-дорожной сети.

В Казани за 10 лет построено и отремонтировано 16,9 млн кв. метров дорог, показатель их нормативного состояния составляет 84%.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 6 наиболее изношенных участков дорог протяженностью 8,4 км. В этом году реализация проекта продолжилась.

Продолжается программа «Наш двор», которую инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. В течение 5 лет в порядок будут приведены дворы домов Татарстана, построенных до 2014 года, где раньше по другим программам ремонта не проводили. На эти цели предусмотрено порядка 50 млрд рублей. В 2022 году по программе «Наш двор» были отремонтированы 266 дворовых территорий 466 домов.

Программа автоматически просчитывает потребность в капремонте дома

Многоквартирный дом может попасть в программу капитального ремонта, если он отвечает трем критериям. В первую очередь учитывается степень износа и нуждаемость дома в капремонте. Во вторую очередь — наличие источников финансирования. На доме должно быть достаточное количество средств, собранных с учетом софинансирования. И обязательное условие — решение собственников, оформленное в виде протокола общего собрания.

В Казани дважды в год проводится плановый осмотр домов с фиксацией всех изменений, которые вносятся в систему «Открытая Казань». База данных накапливается уже с 2011 года. Программа сама автоматически просчитывает потребность в ремонте на основании данных, внесенных в нее. Выдается рекомендация — что и когда нужно делать.

При проведении капремонта применяются современные высококачественные материалы, отличающиеся долговечностью, пожаробезопасностью и высокой устойчивостью к механическим повреждениям и резким перепадам температур.

Так, в 2022 году при ремонте фасада двух многоквартирных домов в Альметьевске была применена система утепления нового поколения «Термолэнд».

Использование этих панелей при утеплении стен в пятиэтажках толщиной 10 см показало, что расход тепловой энергии за отопление за один месяц уменьшился на 35%.

Экономия для одной квартиры в месяц составила 850 рублей, на дом в год – 450 тыс. рублей. Такая система утепления фасадов была применена на трех домах в 2023 году.

Фото: «Татар-информ», tatarstan.top