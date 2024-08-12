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Капремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах выполнен на 95%
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Набережных Челнах выполнен на 95%. Об этом сообщил первый замруководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.
«По программе капитального ремонта многоквартирных домов находимся на финишной прямой. На этой неделе завершим основные виды работ», – рассказал докладчик.
В этом году в Набережных Челнах капитально отремонтируют 114 многоквартирных домов. Будет проведено 217 видов работ на сумму 1,8 млрд рублей.
Зуев отметил, что также проводятся работы по подготовке к отопительному сезону.
«Проходит предзаключительный этап. Всего шесть этапов, которые проводим в рамках подготовки. Есть выявленные повреждения, сейчас они устраняются», – подчеркнул он.
Докладчик добавил, что приходится выполнять и технически сложный ремонт.
«Идет напряженная работа», – заключил он.
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