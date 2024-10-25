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Общество 25 октября 2024 16:12

Капремонт многоквартирных домов в Казани завершен на 98%

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В Казани на 98% выполнен план по капитальному ремонту многоквартирных домов. Акты по каждому из объектов будут сданы до 1 ноября, а по объектам культурного наследия — до 1 декабря, рассказали в мэрии столицы РТ.

Как отметили в Комитете ЖКХ исполкома, в этом году работы проводились в 179 домах. В 70 из них проведен ремонт крыши, в 52 — лифтов. В 46 зданиях были обновлены системы центрального отопления, в 54 — водоотведения, еще в 54 и 21 — холодного и горячего водоснабжения. 12 объектов охватил комплексный ремонт.

По данным исполкома, ремонтные работы проведены на двух объектах культурного наследия — доме №30 по улице Баумана и доме №59 по улице Большой Красной. В каждом из них прошел ремонт крыш.

Также специалисты освежили фасады 87 зданий. Часть работ проведена в преддверии саммита БРИКС.

#ремонт домов
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