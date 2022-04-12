В капремонт многоквартирных домов в Альметьевске в 2022 году введены новшества

В рамках программы капитального ремонта в 2022 году многоквартирные дома Альметьевска ждет нововведение — замена входных дверей в 21 доме – в 98 подъездах. Об этом во время прямого эфира главы Альметьевского района Тимура Нагуманова рассказал начальник Департамента развития Алексей Лазарев.

«Двери будут металлические с двойным остеклением. Данная необходимость возникла в связи с тем, что благодаря остеклению входная группа освещается, что создает для жителей определенный комфорт», — уточнил Лазарев.

Тимур Нагуманов, комментируя выступление коллеги, отметил, что это очень интересная практика. «Данная практика считается успешной не только в Альметьевске, но и в России, и в мире. Выходящий видит, что происходит снаружи, входящий, что внутри. Есть возможность дополнительного освещения. Казалось бы, мелочь, но эффект отличный», — сказал он.

Алексей Лазарев напомнил, что программа капремонта действует с 2008 года. С начала программы, за 14 лет, отремонтировано 628 многоквартирных жилых домов как в городе, так и в районе. На 2022 год запланирован ремонт 39 объектов.

«Восемь домов в районе — в селе Нижняя Мактама и 31 дом — в городе. По программе капремонта в этом году торги проведены 14 марта, работы ведутся в 28 многоквартирных домах. В том числе к ремонту крыш приступили в 17 домах, ремонт электроснабжения начат в 13 домах и обшивка балконов в четырех домах. Также завезли материал на замену системы розлива отопления в двух домах», — отметил Лазарев.