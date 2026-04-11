Капремонт многоквартирных домов стартовал в Татарстане: работы идут на 246 объектах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Капитальный ремонт многоквартирных домов начался в Татарстане: работы ведутся на 246 объектах в 20 муниципалитетах. Общий уровень готовности строительно-монтажных работ составляет 13%. Эти данные на совещании в Доме Правительства республики озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В 2026 году в программу капремонта включено 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. В рамках программы предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах на территории шести муниципалитетов. Общий объем финансирования составляет 9 млрд 65 млн рублей.

Продолжается проведение электронных аукционов: подрядчики уже определены для 487 домов. По плану, к работам на всех объектах приступят до конца мая.

Министр также представил данные по ремонту объектов в различных сферах. В отрасли образования в этом году по республиканским и федеральным программам отремонтируют 170 объектов. Работы уже идут на 61 из них, уровень готовности составляет 24%.

Основной объем ремонта школьных пищеблоков начнется летом, с началом каникул. Пока работы стартовали на восьми объектах из 67 запланированных.

Ремонт детских садов выполнен на 34% от общего объема. Капремонт ресурсных центров завершен на 33%, в работе находятся шесть объектов. Общежития отремонтированы на 27%.

В сфере здравоохранения в программу включено 96 объектов. Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов выполнен на 60%. Работы по обновлению пунктов раздачи детского молочного питания достигли 71%, за отчетный период завершено четыре объекта в Казани.

Капитальный ремонт стационаров выполнен на 30% – в работе 22 объекта. Пять поликлиник отремонтировано на 13%.

По линии молодежной политики в этом году планируется обновить 23 объекта. Ремонт детских оздоровительных лагерей выполнен на 75%. Все три подростковых клуба находятся в работе, их готовность оценивается в 58%.

Объекты психолого-педагогической помощи отремонтированы на 24%. Капремонт молодежных центров выполнен на 28%, работы ведутся на пяти объектах.

В сфере культуры в текущем году в программы включено 38 объектов. Капитальный ремонт сельских домов культуры выполнен на 30%. Детские школы искусств отремонтированы на 20%, работы продолжаются на трех объектах.

Программа капитального ремонта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».