Общество 2 марта 2026 10:03

Капремонт канализации начали на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации на проспекте Яшьлек начался в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Монтажные работы стартовали в 2025 году. Проект включен в национальный проект «Инфраструктура для жизни», на его реализацию предусмотрено 43 млн рублей.

По информации Главного управления инженерных сетей РТ, стальной трубопровод протяженностью 2 км был введен в эксплуатацию в 1973 году. За это время на участке неоднократно устраняли аварии. Обследование показало язвенную коррозию внутренней поверхности труб и нарушения гидроизоляции. Износ сетей водоотведения превышает 85%.

В 2026 году планируется проложить 945 метров полиэтиленовых труб диаметром 400 мм. Завершить работы рассчитывают в сентябре.

После модернизации качественные коммунальные услуги смогут получать 7 335 жителей города.

Всего в Набережных Челнах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 15 объектов коммунальной инфраструктуры. В целом по программе предусмотрена модернизация 17 объектов на общую сумму 2,5 млрд рублей. В нее также включены два объекта – в Альметьевском и Лениногорском районах.

