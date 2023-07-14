Капремонт гимназии имени Баки Урманче в Нижнекамске обещают завершить до 20 августа

Завершить ремонт гимназии №2 имени Баки Урманче в Нижнекамске обещают до 20 августа, сейчас работы выполнены на 98%, сообщает телеканал «НТР».

Первый блок почти готов, скоро он начнёт функционировать. Создана спортивная инфраструктура, актовый зал, участки общего пользования, завершается подготовка классов. Во втором же блоке активно идет демонтаж. Общестроительные работы завершат до 10 августа. Затем приступят к отделочным.

«Работаем до вечера, потому что в вечернее время жильцы будут жаловаться. В ночное время жильцов не беспокоим, потому что дома близко находятся», — отмечает заместитель директора подрядной организации Дамир Сулебаев.

Снаружи, как и раньше, останется два входа в блоки. У них будет общий тамбур, чтобы разделять потоки старших и младших классов. На улице у центрального входа возможно появится амфитеатр, зону благоустроят для проведения школьных линеек на улице. По периметру расположатся пропускные пункты. Сама же гимназия будет вписана в общую тематику соседних территорий.