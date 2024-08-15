news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 августа 2024 07:15

Капремонт дорог в Мамадышском районе обойдется в 65,3 млн рублей

Скопировать ссылку
Капремонт дорог в Мамадышском районе обойдется в 65,3 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Мамадышском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участков дороги – на работы направят 65,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из муниципального бюджета будет выделено 45,3 млн рублей, на эти средства профинансируют ремонт 1,2 км дороги, установку дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Также средства будут выделены из бюджета республики – будет проведен капремонт 1,8 км дорог. Срок выполнения работ – до 25 ноября 2024 года.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400