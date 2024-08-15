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Капремонт дорог в Мамадышском районе обойдется в 65,3 млн рублей
В Мамадышском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участков дороги – на работы направят 65,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Из муниципального бюджета будет выделено 45,3 млн рублей, на эти средства профинансируют ремонт 1,2 км дороги, установку дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.
Также средства будут выделены из бюджета республики – будет проведен капремонт 1,8 км дорог. Срок выполнения работ – до 25 ноября 2024 года.
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