Капремонт в многоквартирных домах Казани выполнен на 37%

В Казани капремонт многоквартирных домов выполнен на 37%. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

«На 21 июня по городу Казани физический объем ремонтных работ выполнен на 37% от основной программы. Процент сдачи актов приемки составляет 17,45%», — сказал Анисимов.

Замена лифтов выполнена на 92%, а приемочные комиссии проведены в 44 домах. Конкурс на 419 млн рублей на замену лифтового оборудования в 59 домах города выиграло ООО «ЛифтСтройКомпания».

Также к участию в программе капитального ремонта привлечены подрядные организации ООО «КСК» и ООО «РСС Инжиниринг».

«В текущем году генеральные подрядные организации привлекли к выполнению работ [по капремонту] 50 субподрядных организаций, что на 10 больше, чем в прошлом году», — отметил спикер.

За этот год в Казани планируют отремонтировать 295 многоквартирных домов. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского и городского бюджетов, а также средств собственников.

«Утвержденная программа капитального ремонта по городу Казани на 2021 год охватывает 295 домов на общую сумму 2,8 млрд рублей», — сказал Анисимов.

Благодаря дополнительно выделенной сумме в 589 млн рублей в программу добавили 54 дома. В основную программу капитального ремонта на сумму 2,2 млрд рублей включено 243 дома.

Завершить все работы планируют к 30 сентября 2021 года.