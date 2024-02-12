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Капремонт домов в Кировском и Московском районах Казани обойдется в 586 млн рублей
В 2023 году в Кировском и Московском районах Казани отремонтировали 55 многоквартирных домов на 548 млн рублей. В 2024 году ремонт запланирован еще в 45 домах, на эти цели выделят 586 млн рублей, следует из презентации главы администрации Сергея Миронова, которую он представил сегодня на деловом понедельнике.
Миронов также отметил, что благодаря программе «Наш двор» в минувшем году 97 дворов приобрели новый облик.
«В текущем году планируется обновить еще 66 дворов», – добавил спикер.
Всего же за время реализации программы в этих двух районах обновили 318 дворов на 2,7 млрд рублей. Знаковым, по мнению главы администрации, стал двор на Серова, д.3, где отремонтировали и дом, и придомовую территорию с учетом потребностей слабовидящих жителей. Из 2,1 тыс. заявок этот проект занял второе место в стране на конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» от «Единой России».
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