Капремонт домов в Казани планируют завершить до 1 октября

В 2024 году капремонт проведут в 180 многоквартирных домах Казани и потратят на это более 3 млрд рублей. Выполнение работ на данный момент достигло 67,1%, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

«Благодаря экономии прошлых лет и увеличению размера взноса на капитальный ремонт до 7 рублей 70 копеек за 1 кв. м в программу удалось включить еще 25 домов, что в целом за 2024 год позволит улучшить условия проживания более 48 тысяч жителей», – отметил докладчик.

В рамках капитального ремонта в 70 домах ремонтируют крыши, в 49 – фасады, системы центрального отопления — в 46, холодное водоснабжение — в 55, горячее водоснабжение — в 22. Помимо этого, в 53 домах заменят 149 лифтов.

Самый большой процент выполнения ремонтных работ зафиксирован в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – 76,4%. В Советском работы завершены на 69,6%, в Кировском и Московском – на 67,9%, в Вахитовском и Приволжском районах – на 64,9%.

«В программу включены два объекта культурного наследия – дом №30 по улице Баумана и дом №59 по улице Большой Красной. Здесь будет проведен ремонт крыши. Всего в Казани насчитывается 149 объектов культурного наследия, из них отремонтировано 76 на сумму более 570 млн рублей», – добавил Лысачкин.

Все сезонные работы планируют завершить до 15 августа, а полностью закончить ремонт домов – до 1 октября 2024 года. При несоблюдении сроков подрядные организации будут штрафовать.