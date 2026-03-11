news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 10:20

Капремонт дома культуры в Новозареченске Бавлинского района выполнили на 14%

Читайте нас в
Телеграм
Капремонт дома культуры в Новозареченске Бавлинского района выполнили на 14%
Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Капитальный ремонт дома культуры продолжается в поселке Новозареченск Бавлинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Площадь здания составляет 740 кв. м. В рамках работ планируется заменить инженерные сети отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочные системы. Кроме того, предусмотрены внутренняя отделка помещений и обновление фасада. После завершения ремонта дом культуры также оснастят новой мебелью и оборудованием.

В настоящее время строители завершают демонтажные работы и занимаются ремонтом инженерных сетей. Общая готовность объекта на данный момент составляет 14%.

#дом культуры #капитальный ремонт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

10 марта 2026
Новости партнеров