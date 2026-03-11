Капремонт дома культуры в Новозареченске Бавлинского района выполнили на 14%

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Капитальный ремонт дома культуры продолжается в поселке Новозареченск Бавлинского района. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Площадь здания составляет 740 кв. м. В рамках работ планируется заменить инженерные сети отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочные системы. Кроме того, предусмотрены внутренняя отделка помещений и обновление фасада. После завершения ремонта дом культуры также оснастят новой мебелью и оборудованием.

В настоящее время строители завершают демонтажные работы и занимаются ремонтом инженерных сетей. Общая готовность объекта на данный момент составляет 14%.