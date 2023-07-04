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Капремонт детской поликлиники в Елабуге завершен наполовину
Капитальный ремонт, который проходит в детской поликлинике Елабуги, завершен на 50%. Работы выполняются по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
В настоящее время работы ведутся на третьем и четвертом этажах. На третьем этаже рабочие делают стяжку пола под укладку линолеума. На четвертом — уже застилают линолеум, а в кабинетах врачей готовят стены к покраске.
По словам заместителя главного врача поликлиники по хозяйственной части Виктора Плаксина, работы организованы по графику.
В филиале детской поликлиники, который находится в 4-м микрорайоне, ремонт уже завершен. Здесь обновили входную группу учреждения.
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