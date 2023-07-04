Капремонт детской поликлиники в Елабуге завершен наполовину

Капитальный ремонт, который проходит в детской поликлинике Елабуги, завершен на 50%. Работы выполняются по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В настоящее время работы ведутся на третьем и четвертом этажах. На третьем этаже рабочие делают стяжку пола под укладку линолеума. На четвертом — уже застилают линолеум, а в кабинетах врачей готовят стены к покраске.

По словам заместителя главного врача поликлиники по хозяйственной части Виктора Плаксина, работы организованы по графику.

В филиале детской поликлиники, который находится в 4-м микрорайоне, ремонт уже завершен. Здесь обновили входную группу учреждения.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.