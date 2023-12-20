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Новости Татарстана и Казани
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Капремонт администрации двух районов Казани обойдется в 575 млн рублей
В Казани проведут капитальный ремонт здания №32 по ул.Волгоградской — Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Стоимость работ оценивается в 574,97 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
До 1 декабря 2024 года подрядчику предстоит провести общестроительные работы, заменить лифты, обеспечить доступ для маломобильных групп населения, обновить системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и другие, отремонтировать крышу, фасад здания, гаражи и ряд других объектов. Также в комплекс входит поставка технологического, мультимедийного оборудования, оборудования для столовой, озеленение, устройство наружного освещения и дорожного покрытия.
Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.
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