Капремонт администрации двух районов Казани обойдется в 575 млн рублей

В Казани проведут капитальный ремонт здания №32 по ул.Волгоградской — Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Стоимость работ оценивается в 574,97 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

До 1 декабря 2024 года подрядчику предстоит провести общестроительные работы, заменить лифты, обеспечить доступ для маломобильных групп населения, обновить системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и другие, отремонтировать крышу, фасад здания, гаражи и ряд других объектов. Также в комплекс входит поставка технологического, мультимедийного оборудования, оборудования для столовой, озеленение, устройство наружного освещения и дорожного покрытия.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.