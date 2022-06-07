На капремонт девяти спортобъектов Татарстана будет выделено 459 млн рублей
На капитальный ремонт девяти спортивных объектов Татарстана из бюджета республики направят 459 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Шесть объектов расположены в столице Татарстана — это стадион «Динамо», спорткомплексы «Тулпар» и «Ак Буре», дворец единоборств «Ак Барс» и стадион «Ак барс Арена» вместе с его южной частью.
Помимо этого, капитальный ремонт затронет еще три объекта в районах республики — это республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в Введенской Слободе, спорткомплекс «Нарат» в селе Лесхоз Сабинского района и спортшкола «Арктика» в Буинске.
Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он будет принимать заявки на участие в тендере до 14 июня этого года, а 16-го будет определен подрядчик, которому предстоит завершить все ремонтные работы до 1 декабря 2022 года.