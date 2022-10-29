Капремонт 697 жилых домов из 753 запланированных выполнен в Татарстане

В Татарстане завершен капитальный ремонт 697 многоквартирных жилых домов из 753 предусмотренных программой, остальные здания продолжают приводить в порядок. По данным государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда», строительно-монтажные работы выполнены на 99,5%.

Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов. Мероприятие в режиме видеоконференции со всеми муниципалитетами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

При этом из 317 учреждений образования, ремонт которых был запланирован на текущий год, в работе по-прежнему остаются четыре, отметил докладчик.

Вместе с тем из 44 включенных в программу капремонта учреждений здравоохранения рабочие продолжают приводить в порядок девять медицинских стационаров. Общее выполнение работ оценивается в 97,6%. На этой неделе подрядчики сдали объекты в Бугульминском и Сабинском районах, а также в Казани.

Кроме того, доведены до конца работы на всех 20 объектах первичного звена здравоохранения. На минувшей неделе завершился ремонт на последнем объекте — врачебной амбулатории в Лениногорском районе. Пятнадцать объектов были включены в национальный проект «Здравоохранение» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным), а пять ремонтировались в рамках республиканской программы, уточнил чиновник.

Помимо этого, окончен ремонт семи культурных объектов из 17. Еще в трех учреждениях продолжаются работы, общая готовность по направлению составляет 98,6%. На текущей неделе был сдан музей Гавриила Романовича Державина в Лаишевском районе.

Из шести отраслевых образовательных учреждений еще не приведено в порядок только одно — детская школа искусств в Арском районе, где выполнение работ достигает 97%.

Из доклада первого замглавы Минстроя РТ также следует, что в целом близятся к завершению программы капитального ремонта объектов сферы экологии и охраны природных ресурсов, молодежных центров, детских оздоровительных лагерей, подростковых клубов, центров психолого-педагогической помощи, спортивных учреждений, организаций социального обслуживания и зданий мировых судей.

«Продолжается формирование республиканских программ капитального ремонта 2023 года. Завершен сбор документов по программам капитального ремонта стационаров, спортивных объектов, архивов и зданий Росгвардии», — добавил Алексей Фролов.