Капремонт 641 жилого дома из 753 запланированных завершен в Татарстане

В Татарстане завершен капитальный ремонт 641 многоквартирного жилого дома из 753 запланированных, остальные здания продолжают приводить в порядок. По данным государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда», строительно-монтажные работы по программе капремонта выполнены на 99,4%.

Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом из 317 учреждений образования, ремонт которых был запланирован на текущий год, осталось привести в порядок только четыре. А из 20 объектов первичного звена здравоохранения подрядчикам осталось завершить работы только на одном. На минувшей неделе окончен ремонт клиники в Лениногорском районе.

Из 24 медицинских стационаров продолжат ремонтироваться 12, на неделе сданы учреждения в Тетюшском и Кайбицком районах. Общее выполнение работ оценивается в 96%, отметил докладчик.

Кроме того, окончен ремонт шести культурных объектов из 17. Еще в четырех учреждениях продолжаются работы, общая готовность по направлению — 98. Из отраслевых образовательных учреждений пока не приведено в порядок только одно. Это детская школа искусств в Арском районе, где выполнение работ составляет 94%, уточнил министр.

В целом основная часть включенных в программы капитального ремонта молодежных центров, детских оздоровительных лагерей, подростковых клубов, центров психолого-педагогической помощи, спортивных учреждений, организаций социального обслуживания, зданий мировых судей и гидротехнических сооружений приведена в порядок.

Помимо этого, близится к концу реализация программ, заказчиком которых является Государственное управление инженерных систем (две из них уже выполнены в полном объеме). Речь идет в том числе о программах по обеспечению населения питьевой водой, реконструкции и строительству сетей газораспределения, водообеспечению садовых товариществ, обустройству инженерных сетей.