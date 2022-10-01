Капремонт 507 жилых домов завершен в Татарстане

В Татарстане завершен капитальный ремонт 507 многоквартирных жилых домов из 753 запланированных. По данным государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда», в целом строительно-монтажные работы по программе капремонта выполнены на 97,5%.

Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«На оставшихся 246 домах ситуация следующая. По 186 выполнение составляет более 90%, по 60 домам выполнение ниже 90%», — уточнил глава Минстроя РТ.

При этом капремонт школ и школ-интернатов выполнен на 98%. Из 119 таких образовательных учреждений работы не завершены только на пяти объектах. Капремонт детских садов выполнен на 97%, на этой неделе он завершился в двух дошкольных учреждениях — в Казани и Пестречинском районе.

Кроме того, окончен ремонт шести ресурсных центров, на неделе был сдан техникум в Чистопольском районе. Завершена и программа капитального ремонта общежитий образовательных учреждений. За последние семь дней окончены работы на объектах в Тетюшском районе и Набережных Челнах.

Ремонт объектов первичного звена здравоохранения выполнен на 99%. Подрядчикам осталось завершить работы на 2 объектах из 20 запланированных. На минувшей неделе выполнен ремонт поликлиник в Кукморском и Аксубаевском районах, отметил докладчик.

Из 24 медицинских стационаров продолжат ремонтироваться 14, на неделе сданы учреждения в Казани и Высокогорском районе. Общее выполнение работ оценивается в 93%.

Помимо этого, окончен ремонт семи учреждений культуры, в том числе трех ДК в Кукморском и Балстасинком районах на этой неделе. Еще четыре объекта продолжают ремонтироваться, работы выполнены на 97%. Также не 83% выполнен ремонт отраслевых образовательных учрежденияй культуры. Из шести объектов работы продолжаются только в детской школе искусств Арского района.

В целом основная часть программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов Татарстана либо завершена, либо находится на финальной стадии реализации, констатировал Марат Айзатуллин.