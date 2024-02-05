Капремонт 13 объектов здравоохранения в Татарстане обойдется в 317,6 млн рублей

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В 13 объектах здравоохранения Татарстана проведут капитальный ремонт и приобретут медицинское оборудование за 317,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, в Казани работы коснутся пяти подстанций ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Казани, расположенных по адресам: Липатова, 4а, Фучика, 135, Сафиуллина, 10 и Горсоветская, 25а, Адоратского, 29в. Еще почти 2,8 млн рублей направят на капремонт Республиканской стоматологической поликлиники МЗ РТ (Бутлерова, 16).

Верхнеуслонскую ЦРБ отремонтируют за 700 тыс. рублей, Камский детский медицинский центр в Челнах — за 3,1 млн, женскую консультацию (корпус № 1) и инфекционное отделение Заинской ЦРБ — за 9,8 млн и 173,6 млн соответственно, помещения поликлиники Сармановской ЦРБ — за 3,4 млн, детскую поликлинику Апастовской ЦРБ — за 6,2 млн. Также 111,8 млн рублей выделят на то, чтобы завершить капремонт здания стационара Верхнеуслонской ЦРБ.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 февраля, подрядчика определят 13 февраля. Срок исполнения контракта – 15 января 2025 года.