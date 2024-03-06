«Капли крови хватит, чтобы найти преступника»: эксперты МВД РТ о деталях своей работы

Сегодня в Экспертно-криминалистическом центре МВД по республике Татарстан в Казани прошла пресс-конференция на тему: «Деятельность экспертно-криминалистического центра МВД по РТ. 105 лет со дня образования службы».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В качестве спикера выступил начальник ЭКЦ МВД по Республике Татарстан Анас Мухаметзянов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Эксперты-криминалисты МВД по Республике Татарстан всегда честно и ответственно выполняют свой долг, вносят весомый вклад в раскрытие и расследование преступлений, в укрепление конституционных основ государства», – рассказал Анас Мухаметхзянов.

Начальник ЭКЦ первым делом поздравил всех женщин с наступающим праздником 8-ого Марта, после чего рассказал о нововведениях в работе криминалистов.

Например, за последние 4 года были введены 16 новых должностей по разным видам экспертиз, таких как: строительные, компьютерные лингвистические, ДНК, экспертиз материалов веществ и изделий, запахов следов человека.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Количество решаемых экспертами задач по-прежнему велико», – поделился Анас Мухаметзянов.

В 2023 году сотрудники экспертно-криминалистических подразделений республики приняли участие в 15268 осмотрах мест происшествий, выполнили 22969 экспертиз по материалам уголовных дел и 14153 исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности и проверки сообщений о преступлениях. С использованием экспертно-криминалистических учетов дана информация о совпадениях по 3603 фактам, которые способствовали раскрытию преступлений.

«В Лаишевском районе в прошлом году было убийство. Преступника никаким образом не могли найти, не помогала даже баллистическая экспертиза. Пока в Оренбургской области не был задержан мужчина, по причине разбойного нападения на пенсионера. Его ДНК совпало с ДНК человека, совершившего убийство в Лаишевском районе. В скором времени это дело уйдет в суд», – рассказал Анас Мухаметзянов.

По итогам 2023 года ЭКЦ МВД по Республике Татарстан по цифровым показателям среди 84 экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России заняло 10 место, а по Приволжскому федеральному округу - 1 место.

«Если бы нам было нужно – мы бы стали первыми, для этого у нас есть все средства, но пока нам хватает того, что мы имеем сейчас», – сказал Мухаметзянов.

ЭКЦ МВД по Республике Татарстан по праву может называться одним из ведущих ЭКЦ на данный момент. Его начальник входит в состав Научно-практического совета ЭКЦ МВД России, осуществляющего выработку направлений развития экспертной службы в Российской Федерации. Кроме того, статьи сотрудников центра ежегодно публикуются в журнале «Экспертная практика», также эксперты Татарстана принимают активное участие в научно-исследовательской работе.

Кроме блестящих экспертов, центр так же может похвастаться новейшим оборудованием.

«На закупку оборудования и реагентов ежегодно выделяется почти 100 миллионов рублей», – поделился Анас Мухаметзянов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Спикер так же отметил, что в результате проделанной достаточно кропотливой работы удалось разработать надежные методы определения наиболее распространенных синтетических и других, так называемых «дизайнерских» наркотиков, продаваемых под видом соли для ванн, подкормки для цветов.

«В лаборатории специальных видов экспертиз имеется возможность исследования любых видов наркотических средств («спайсы», амфетамин, экстази и других). Более того, в наших лабораториях можно определить вообще любое вещество, существующее на данный момент», – рассказал он.

Симбиоз настоящих профессионалов своего дела и новейшего оборудования оставляет преступникам минимум шансов уйти от ответственности.

«Всего одной капли крови вполне достаточно для того, что бы найти человека, нарушившего закон», – поделился Анас Мухаметзянов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Также при непосредственном участии экспертов Татарстана разработаны методики по производству строительных, психофизиологических экспертиз. В настоящее время в коллективе республиканских экспертов трудятся 8 кандидатов наук в различных областях.

«Например, в 2020 году в ЭКЦ МВД по Республике Татарстан была введена практика использования систем видеофиксации при приеме материалов экспертиз и вскрытии упаковок в процессе производства экспертиз и исследований. В 2022 году сотрудниками Нижнекамского экспертно-криминалистического отдела был выявлен новый способ изъятия следов рук с рельефных поверхностей при помощи силиконовых штампов. Указанные новшества прошли апробацию на базе ЭКЦ Татарстана, признаны в качестве положительного опыта и рекомендованы к практическому внедрению на территории всей России», – рассказал Анас Мухаметзянов.

И разработанные, отточенные почти до идеала методики, используемые криминалистами, приносят плоды.

«Был случай, когда в одном расследовании против недобросовестных застройщиков наши эксперты нашли достаточные основания для возбуждения уголовного дела еще до того, как зашли в само здание», – Анас Мухаметзянов.

Не обходится и без каверзных, необычных случаев.

«Одно из самых интересных дел в моей практике – расследование преступления, где в качестве подозреваемых выступали однояйцевые близнецы. Их ДНК тесты полностью совпадают, вину никто из них не признавал. Тогда мы провели экспертизу запахов следов человека, собака без особых проблем указала на преступника», – Анас Мухаметзянов.