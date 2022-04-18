Капитана сборной команды афганских татар по футболу пригласили в сборную Афганистана

Фото: ИА " Татар - информ"

Молодежная сборная татар Афганистана победила в зональном турнире среди футбольных команд северных провинций.

«Команда в основном представлена воспитанниками и преподавателями татарских интернатов. В турнире приняло участие 16 сборных. Мы впервые участвовали в этом турнире и заняли первое место, а капитана нашей команды Ахмада Сохраб Татара пригласили в сборную Афганистана», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Капитан молодежной сборной татар Афганистана Ахмад Сохраб Татар в разговоре отметил, что его путь в футбол был очень тяжелым.

«Мы во дворе играли в футбол, причем тряпочными мячами. Из-за военных действий многих моих друзей детства, с кем начинали играть в футбол, уже нет в живых, а кто-то остался инвалидом, подорвавшись на мине. Я постоянно чувствую ответственность за них. Играю за них и за себя и, конечно, за свой татарский народ Афганистана. И сейчас, когда мы стали признанной нацией в Афганистане, задышали полной грудью. И бьемся за свою честь до конца» — перевел журналисту слова Ахмада Сохраба Татара глава Совета татар Афганистана.

Также капитан команды отметил, что с болью в сердце следит за выступлением казанского «Рубина». На его взгляд, футболистам не хватает отдачи на футбольном поле, которое он сравнил с полем боя.

«Молодежь татар Афганистана очень активна. Принимают участие во многих мероприятиях, являются патриотами татарской нации. На прошедшем турнире, даже выступая в статусе новичков, они показали стойкость и волю к победе. Да, это только региональные соревнования, но сборная татар показала настоящий футбол, народный. Где участники в итоге становятся народными героями», — прокомментировал гендиректор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, один из учредителей татарских интернатов в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Федерация футбола была создана в Афганистане еще в 1922 году, но первый футбольный клуб «Махмудия», который начал выступать в чемпионате Индии, появился только в 1934-м. А в 1940-м Афганистан стал одним из основателей главного футбольного объединения в Азиатском регионе — Азиатской конфедерации. С 1984 по 2003 год футбол в Афганистане практически отсутствовал из-за активных военных действий, а в 1996 году вообще был запрещен Правительством. С сентября 2013-го футбол в Афганистане начал возрождаться, и сборная Афганистана стала победителем чемпионата Южной Азии. В отборочных матчах на ЧМ-2022 сборная Афганистана сыграла с командами Катара, Омана, Индии и Бангладеш и заняла предпоследнее четвертое место в группе.