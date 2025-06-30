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Происшествия 30 июня 2025 15:54

Капитана-механика из РТ ждет суд за аварию, которая принесла убытки на 6 млн

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В Татарстане в суд направили уголовное дело против капитана-механика буксира «Речной — 29». Его обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее крупный ущерб».

Выяснилось, что в октябре прошлого года во время маневров с плавучим краном на Каме мужчина допустил ошибку в управлении. Он дал указание механику-крановщику поднять стрелу в запрещенной зоне, что привело к обрыву и деформации опор высоковольтной линии электропередач.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, из-за аварии владельцу линии нанесли ущерб более чем на 6 миллионов рублей. Теперь дело передали в Набережночелбинский городской суд для рассмотрения.

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